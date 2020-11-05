СберБанк и платежная система «Мир» запускают YouTube-шоу «Активные старшие» для пенсионеров сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ведущая шоу — модель агентства Oldushka Татьяна Лукьянова — каждую неделю вместе со зрителями будет учиться новому: йоге и макияжу, кулинарии и скандинавской ходьбе, восточной гимнастике и даже актерскому мастерству. А взамен она расскажет своим инструкторам, самым активным и целеустремленным людям, как правильно обращаться с банковскими картами и управлять своими финансами. Первая серия стартует 5 ноября.



Шоу запускается в рамках популярного проекта СберБанка «Активный возраст» — платформы для пенсионеров, которые готовы посвятить зрелые годы исследованию нового, внутреннему росту и обретению гармонии с собой. На сайте можно найти много полезных материалов для развития: обучающие курсы, вакансии для пенсионеров, свежие новости о пенсионной реформе, информация о сервисах экосистемы «Сбера» статьи о здоровье и стиле жизни.