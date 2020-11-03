Собственное решение СберБанка для бесконтактной оплаты SberPay стало доступно всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«SberPay позволяет оплачивать покупки в одно касание смартфоном в торговых точках, оснащенных POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard. Для этого нужно мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и привязанная к нему карта Mastercard СберБанка», — говорится в релизе.



Для популяризации бесконтактного способа оплаты СберБанк и Mastercard запустили совместную акцию «Всё в твоих руках», которая проходит до 29 ноября 2020 года. Клиенты, оплачивающие бесконтактно покупки смартфоном при помощи сервиса SberPay с привязанной к нему картой Mastercard, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо», а пять победителей смогут получить 1 000 000 бонусов.