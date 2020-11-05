СберБанк выдал по программе ипотеки с господдержкой 140 тыс. кредитов на общую сумму 360 млрд рублей. Такие данные представили в кредитной организации, напомнив, что программа, стартовавшая в конце апреля-2020 и изначально действовавшая до 1 ноября этого года, продлена до 1 июля 2021-го.

Ставка ипотечного кредита в «Сбере» по программе составляет от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

По данным банка, наибольшим спросом ипотека с господдержкой пользуется в Чувашии (48,5% от всех выданных «Сбером» ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынке), Карелии (46,5%), Санкт-Петербурге (43,1%), Воронежской области и Мурманске (по 41,7%). В общем объеме кредитов на покупку квартир в новостройках в СберБанке доля льготной ипотеки превышает 90%.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет.

«По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 миллиардов рублей. Мы принимали активное участие в разработке программы и считаем ее одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020 года. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и так далее. Поэтому мы всячески приветствуем продление ипотеки с господдержкой и приглашаем клиентов воспользоваться ею», — комментирует руководитель блока «Розничный бизнес» СберБанка Кирилл Царев.

Уточним, что, согласно данным «ДОМ.РФ», в рамках госпрограммы кредиторами получено 838 тыс. заявлений от россиян, выдано 253,9 тыс. кредитов на 720,3 млрд рублей.



«Кроме того, СберБанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян. В частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю — достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года», — отмечается в релизе «Сбера».