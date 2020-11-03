Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара снизился на 1 рубль 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 1 рубль 6 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,56 рубля (минус 79 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 92,16 рубля (минус 73 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рублевые пары откроются резким снижением примерно на 2%. По его словам, в паре доллар/рубль поддержка находится на уровне 77,1 рубля за доллар. Если после снижения курс американской валюты удержится до конца недели ниже 78,7 рубля, то на следующей неделе его укрепление продолжится до 75,5 рубля, считает эксперт.

«На рынке форекс пара доллар-рубль торгуется перед открытием наших торгов ниже отметки 78. В первые часы торгов можно ожидать роста курса рубля более чем на процент. Однако и здесь ждем волатильных торгов и риски возобновления снижения рубля на исключены при объявлении победы Байдена. Поддержит рубль и нефть, которая вновь стоит дороже 40 долларов за баррель», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.