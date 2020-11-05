Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение восстановить жилищные права 8 тыс. обманутых дольщиков в 18 регионах. Более 70 долгостроев будут завершены, по 26 домам выплатят компенсации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера, главу набсовета фонда Марата Хуснуллина.

«Мы провели один из самых крупных по результатам наблюдательный совет. Я рад, что с помощью механизмов фонда впервые в новейшей истории России мы принимаем решения, позволяющие наконец-то восстановить права пострадавших дольщиков, некоторые из которых ждут свои квартиры и десять, и даже 15 лет. Только сейчас мы приняли решения, которые решают проблемы 8 тысяч человек, вложивших средства в строительство 97 домов», — приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Уточняется, что 71 проблемный дом будет достроен, по 26 долгостроям дольщикам выплатят компенсации. Речь идет о Ярославской области (один дом), Подмосковье (25 домов), Пермском крае (13 домов), Челябинской области (восемь домов), Башкирии (26 домов), Ульяновской (два дома), Костромской (один дом), Ростовской (два дома), Тамбовской (один дом) областях. Кроме того, права дольщиков восстановят в Калининградской (один дом), Ленинградской (пять домов), Липецкой (один дом) областях, Краснодарском крае (три дома), Архангельской (один дом), Новосибирской (три дома), Волгоградской (два дома), Рязанской (один дом) и Свердловской (один дом) областях.

Согласно единой информационной системе жилищного строительства, в России насчитывается 2,9 тыс. проблемных домов в 73 регионах.



Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В целом Фонд дольщиков восстановил права примерно 40 тыс. человек.