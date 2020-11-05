Объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы составляет около 3,5 трлн рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Всего предлагается внести поправки на 1,51 трлн рублей на 2021 год, на 929,4 млрд рублей на 2022 год и на 1,05 трлн рублей на 2023 год.

«Структурно поправки можно разделить на четыре группы. Два основных блока касаются национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики», — говорится в сообщении Минфина.



Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативно-правового акта, а по некоторым — необходимостью предоставления дополнительных расчетов и обоснований.



Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности.



По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету. «Мы проделали большую работу по формированию бюджета, отвечающего вызовам времени. Минфин каждый день прорабатывал десятки масштабных предложений, поступивших в процессе рассмотрения проекта закона. В результате подготовлено 639 поправок, которые сегодня были вынесены на рассмотрение», — приводятся в сообщении слова Силуанова, представившего поправки на заседании правительства РФ.