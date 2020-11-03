Авторы работы «Предпринимательская активность в России и ее межрегиональные различия» Ольга Образцова из РЭУ имени Плеханова и Александр Чепуренко из Высшей школы экономики пришли к выводу о необходимости разделения господдержки бизнеса в богатых и бедных регионах, пишет «Коммерсант» .

В региональном разрезе авторы выделяют три типа субъектов РФ: «благополучные» (столичные города, Московская область и профицитные в бюджетном отношении Тюменская область, ХМАО и ЯНАО), регионы «с инвестиционными проблемами» (41 регион со средним уровнем экономического развития) и «с социальными трудностями» (32 субъекта РФ, «экономическая периферия»).

Набор факторов, принимаемых населением в расчет при принятии решения о начале бизнеса, меньше всего в «успешных» субъектах РФ: это материальное положение семьи, проживание в крупном городе и образование. При этом наличие капитала интерес к предпринимательству статистически снижает. В регионах с инвестпроблемами перечень влияющих на начало бизнеса факторов шире, капитал здесь повышает шансы на запуск бизнеса, как и опыт финансовых операций, материальное положение семьи и доступность кредита.

Авторы говорят о необходимости дифференциации методов госстимулирования предпринимательства. В «успешных» регионах «могут сработать поддержка предпринимательских университетов, промышленная политика содействия выживанию и развитию отраслевых цепочек с высокой добавленной стоимостью, льготы для МСП в сфере экономики впечатлений и другое», а для вторых — меры, способствующие поддержке лиц, вынужденных обратиться к предпринимательству в отсутствие альтернатив (развитие микрофинансирования, формирование инфраструктуры для небольших бизнесов, «а также, возможно, ослабление мер фискального контроля в отношении неформального предпринимательства»).