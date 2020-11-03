В уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки, пишет «Коммерсант» . Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени компании заключали договоры займов с клиентами компании. Руководители последней скрылись от клиентов, похитив более 2,5 млрд рублей, полученных под обещание высоких выплат. Защита полагает, что девушек просто решили сделать крайними в этой истории.

Ранее выяснилось, что Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. рублей до 3,7 млн рублей.

Алексей Мустафин в прошлом году был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, в мае он пропал и был объявлен в розыск. Через месяц в розыск объявили и Александра Дрибенца. Найти их так и не смогли, хотя, согласно показаниям некоторых свидетелей, Александр Дрибенец продолжает собирать деньги уже для нового мошеннического проекта, теперь в Крыму. Дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве, следователи которого задержали трех наемных менеджеров компании.

По версии следствия, три женщины-менеджера также участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, поскольку именно они от имени «Финансового брокера» заключали с клиентами договоры займов, а значит, как посчитали следователи, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства по договорам.

По мнению юристов, менеджеры не имели доступа к полученным по договорам займов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами, не зная реального финансового положения компании. Они заключали договоры займов не от своего имени, а от имени «Финансового брокера» на основании доверенности. При этом лично ответственность за возврат заемных средств перед заимодавцами не несли и не могли нести, отметили юристы.