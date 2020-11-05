Бизнес-объединение «Опора России» поддержало инициативу Минюста РФ уравнять штрафы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщил президент организации Александр Калинин на заседании попечительского совета «Опора России».

«Мы глубоко поддерживаем инициативу Минюста приравнять штрафы для субъектов МСП к размеру штрафов для ИП. Это очень важная тема, мы просим всех членов попечительского совета поддержать инициативу», — сказал Калинин.

По его словам, за последние четыре года в КоАП было внесено более 500 изменений, и «везде штрафы были подняты, введена кратность штрафа, чего раньше не было». Он привел пример, когда штрафы предприятию выписывались за каждый из десяти просроченных огнетушителей. В связи с этим глава объединения предпринимателей приветствует, что новый кодекс будет в большей степени ориентирован на предупреждения, а не штрафные санкции для бизнеса.