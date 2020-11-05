ЦБ установил официальные курсы валют на 6 ноября.

Курс доллара понизился на 1 рубль 54,47 копейки, составив 78,4559 рубля (80,0006 рубля на 5 ноября). Курс евро понизился на 1 рубль 22,18 копейки, до 92,1229 рубля (93,3447 рубля на 5 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,74 рубля (минус 1 рубль 61 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 91,67 рубля (минус 1 рубль 23 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 77,65—78,82 рубля за доллар и 91,5—92,48 рубля за евро.