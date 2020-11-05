Компания OCS, ведущий российский проектный дистрибьютор, и компания BSS, один из лидеров разработки и внедрения систем ДБО, финансовых сервисов, голосовых технологий, решений по информационной безопасности и аутстаффингу ИТ специалистов, объявляют о начале сотрудничества. В ассортименте проектных решений дистрибьютора появится омниканальная диалоговая платформа Digital2Speech ‒ решение на базе технологий искусственного интеллекта, предоставляющая сервисы распознавания речи, смысла и эмоций, а также речевой аналитики и голосовой биометрии.

Голосовые помощники становятся привычным способом получения информации. В нашей стране более трети россиян общаются с голосовыми ассистентами хотя бы раз в месяц.

Современный ритм жизни накладывает отпечаток на поведение клиентов. Они хотят решать свои вопросы быстро, без ожидания, с первого обращения. Практика показывает, что клиентов раздражает, когда они вынуждены объяснять нескольким операторам, что им нужно. Они хотят, чтобы их узнавали сразу. Им не нравится, когда они вынуждены подтверждать свою личность, называть персональные данные, вспоминать кодовое слово и так далее. Клиенты хотят, чтобы их слышали, а их желания предугадывали. Они хотят качественного диалога и позитивного разрешения своего вопроса.

Платформа Digital2Speech удовлетворяет всем перечисленным требованиям. Голосовые помощники и чат-боты созданные на базе платформы понимают естественную речь, отвечают на обращения клиентов и способны поддерживать диалог. В случае не типового запроса робот переводит клиента на сотрудника контакт-центра. Голос намного информативнее текста, живая речь содержит огромное количество метаданных – интонации, эмоции, тембр, длинные паузы. Анализ этих данных существенно повышает точность распознавания и понимания запроса клиента. Digital2Speech снижает нагрузку на контакт-центр, обеспечивая поддержку клиентов в режиме 24/7/365.

На базе платформы Digital2Speech разработано несколько коробочных решений, которые можно быстро установить и с первого дня использования получать отдачу. Например, решение по автоматизации типовых вопросов, включая вопросы по COVID-19, уже работает в контакт-центрах МФЦ и системы здравоохранения. Практика показывает, что робот BSS способен без участия оператора обрабатывать до 80% обращений.

Или решение по мониторингу диалогов на базе речевой аналитики. Решение автоматически выявляет и маркирует фрагменты диалогов с клиентами, где есть несоответствия внутренним регламентам или требованиям законодательства. Робот BSS мониторит 100% голосовых и текстовых разговоров во всех каналах, включая приложения для обмена сообщениями.

Еще одно коробочное решение - дистанционное банковское обслуживание с помощью текстовых мессенджеров и традиционных голосовых каналов без изменения устоявшихся процессов. Более 40% обращений в банк приходятся на типовые запросы, которые решение может сразу автоматизировать, а значит, снять нагрузку с операторов контакт-центра банка и повысить удовлетворенность клиентов банка обслуживанием. Digital2Speech позволяет автоматизировать идентификацию клиентов с помощью стандартных вопросов или на базе голосовой биометрии.

Набор гибких инструментов позволяет партнерам или самим компаниям самостоятельно обучать роботов новой специфике и адаптировать решения к различным задачам и даже индустриям. ИИ-роботы учитывают особенности, техническую терминологию, характерные вопросы и типичные диалоги конкретной организации.

Digital2Speech от BSS обеспечивает максимальную безопасность. Решение разработано в соответствии с принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом 153-ФЗ.

Целью сотрудничества двух компаний станет повышение уровня зрелости процессов цифровой трансформации бизнеса. Новое решение в портфеле дистрибьютора позволит партнерам из различных сегментов бизнеса развивать омниканальное обслуживание клиентов, повышая эффективность существующих каналов коммуникации и оптимизируя затраты на функции поддержки пользователей контакт-центров.

Поддержку и продвижение платформы в канал обеспечит команда департамента информационной безопасности и инфраструктурного программного обеспечения компании OCS Distribution. Мы готовы предоставить партнерам квалифицированные консультации по вопросам, связанным с возможностями, развертыванием и эксплуатацией решений вендора.