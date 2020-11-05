Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2020 года превысило 7,5 млн человек. В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года — более 3,6 млн человек, сообщает Мосбиржа.

В октябре активность частных инвесторов на бирже достигла рекордного уровня: сделки совершали более 1,2 млн человек.

Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в октябре — 78,2 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 43% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов — 16% (в 2019 году — в среднем 10%), на спот-рынке валюты — 12,3%, на срочном рынке — 44%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила 100,6 млрд рублей. В октябре линейка биржевых фондов пополнилась двумя новыми БПИФами. Всего инвесторам доступны 49 биржевых фондов: 34 БПИФа и 15 ETF, из которых 15 БПИФов и два ETF были допущены к торгам в этом году.

С начала 2020 года инвесторы вложили в биржевые фонды 50 млрд рублей. Это почти втрое больше, чем за весь 2019 год, тогда приток в фонды составил 17 млрд.

По итогам октября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов составило около 3,1 млн. С начала года открыто более 1,5 млн ИИС.

Оборот по счетам ИИС за десять месяцев 2020 года превысил 1,1 трлн рублей; в структуре оборота 86,2% составили сделки с акциями, около 10% — с облигациями, 3,6% — с биржевыми фондами. Основная доля ИИС — 94,8% — приходилась на брокерские счета, 5,2% составили счета доверительного управления.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами СберБанка (1,6 млн счетов), Тинькофф Банка (508,9 тыс. счетов) и ВТБ (472,6 тыс. счетов), среди брокерских компаний — клиентами БКС (150,1 тыс. счетов), «Открытие Брокера» (более 100,4 тыс. счетов), «Финама» (70,5 тыс. счетов), среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбербанк Управление активами» (204,1 тыс. счетов), УК «Альфа-Капитал» (38,2 тыс. счетов) и группы УК «Регион» (32,9 тыс. счетов).

Среди регионов по количеству открытых ИИС лидируют Москва (338,7 тыс.), Московская область (186,4 тыс.) и Санкт-Петербург (140 тыс.). Из остальных регионов топ-тройку составляют Свердловская область (103,4 тыс. счетов), Башкирия (100 тыс. счетов) и Краснодарский край (86,9 тыс. счетов).

По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи «Индикатор индивидуальных инвестиций», в октябре частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже рекордные 73,7 млрд рублей. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами составил 422,9 млрд рублей. Показатель рассчитывается как разница между общими объемами сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами-физлицами на Московской бирже.

По итогам месяца в «Портфель частного инвестора» (анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи) вошли обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (22,3% и 8,7% соответственно), акции «Газпрома» (21,3%), «ЛУКОЙЛа» (12,1%), «Норильского никеля» (11%), ВТБ (5,3%), «Аэрофлота» (5,1%), «Яндекса» (5,1%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (4,8%), акции МТС (4,3%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» по итогам октября вошли акции Apple (21,2%), Boeing (16,2%), Intel (14,2%), Amazon (8,7%), AT&T (7,6%), Microsoft (7,1%), Nvidia (6,9%), AMD Inc. (6,9%), Facebook (5,9%), Netflix (5,2%).



Топ-десять биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по состоянию на конец октября: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (22,8%), в золото — FXGD (14,6%), в акции США — FXUS (14,1%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (11,3%), в акции Китая — FXCN (9,4%), фонд денежного рынка — FXMM (6,5%), на индекс РТС — FXRL (6,0%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (5,8%), на индекс Мосбиржи — SBMX (5,4%), фонд, инвестирующий в акции немецких компаний, — FXDE (4,2%).