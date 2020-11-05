Сбережения для россиян — это в первую очередь «подушка безопасности», а не накопления на конкретную цель, показало исследование Райффайзенбанка. При этом стабильность и возможность сохранить деньги на определенный срок оказалась важнее более высокой ставки по депозиту .

Чаще всего россияне копят на будущее или просто на «черный день». Значительно реже у сбережений есть конкретные цели — приобретение недвижимости, автомобиля или просто крупные покупки.

При этом максимально высокая ставка не является определяющим фактором при выборе способа сбережений. Почти 90% опрошенных считают самым важным параметром возможность управлять деньгами онлайн, а 85% — снимать и пополнять счет без потери процентов. И выбор этих параметров практически не зависит от цели сбережений. Однако те, кто копит на какую-то конкретную покупку, чаще называют гарантии и низкий риск как основные признаки идеального сберегательного продукта.

При этом удобство расположения отделений банка важно только для 1% опрошенных. Возможность управлять деньгами онлайн выходит на первое место.