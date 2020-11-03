Каждый второй россиянин сталкивается с нехваткой времени на отдых от работы и (или) домашних хлопот, а каждый четвертый постоянно пребывает в состоянии стресса, говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Так, 35,4% рассказали, что объем работы и домашних дел не оставляет им достаточно времени на качественный отдых. Об этом сообщили 36,4% женщин и 34,3% мужчин. Еще 14,1% опрошенных отметили, что они не работают, но из-за большого объема домашних дел им не хватает времени на качественный отдых (20,1% женщин и 7,5% мужчин), 29,1% респондентов указали, что объем работы и домашних дел оставляют им достаточно времени на отдых (37,3% мужчин и 21,5% женщин). Еще 16,2% опрошенных указали, что они не работают и домашние дела позволяют им выделить время на качественный отдых (17,5% женщин и 14,8% мужчин).

Чаще других о нехватке времени на качественный отдых говорили респонденты в возрасте от 30 до 49 лет (55,8%). О наличии достаточного количества времени — опрошенные в возрасте от 18 до 29 лет (51%).

Периодически испытывают стресс, но как правило справляются с ним 53,3% россиян (56,6% женщин и 49,7% мужчин). Почти всегда стресс испытывают 23,8% респондентов — 27,3% женщин и 19,9% мужчин. На почти полное отсутствие стресса в своей жизни указали 21,6% опрошенных — 29% мужчин и 14,9% женщин. Чаще других о постоянном пребывании в состоянии стресса говорили респонденты в возрасте от 50 до 59 лет. На почти полное отсутствие стрессов в жизни чаще других указывали опрошенные в возрасте от 60 лет.