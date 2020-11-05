Вчера мировые инвесторы предпочли забыть про недавние распродажи и волатильность, вызванные приближающимися выборами в США, и рынки росли третью торговую сессию подряд; инвесторы провели ребалансировку своих портфелей накануне выборов в расчете на новый пакет стимулов, независимо от ихрезультатов. Ралли цен на нефть оказало поддержку акциям российских компаний– по итогам дня индекс РТС повысился на 3,0% до 1 100 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 1,4% до 2 785 пунктов. В лидерах роста были акции циклических компаний. Скачок цен на нефть (Brent +3,0% до 40,14 долл./барр. поддержал укрепление рубля (+1,4% до 79,42 руб./долл.) на фоне слабеющего доллара. Сегодня утром азиатские рынки выросли до максимальных уровней с февраля 2018 на фоне роста акций технологического сектора и медицинских компаний – инвесторы ищут защитные активы, оставив в стороне надежды на пакеты масштабных экономических стимулов.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет отражать ситуацию на мировых рынках, хотя результаты выборов пока не известны. Эксперты предполагают, что вопрос подсчета бюллетеней, поданных досрочно, затянется надолго. Ситуация может привести к судебным спорам, что отсрочит объявление официальных результатов выборов.

Ozon опубликовал предварительный проспект на сайте SEC; ПОЗИТИВНО для АФК “Система” Ozon Holdings PLC, холдинговая компания российского онлайн-ритейлера Ozon, 2 ноября опубликовала на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительный проспект по форме F-1. В соответствии с этим документом, компания планирует провести IPO АДС на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC; акции мажоритарных акционеров предлагаться не будут (АФК “Система” – 45,2%, Baring Vostok – 45,1%, Index ventures – 6,0%, Princeville Global – 5,6%).Фонды, связанные с Baring Vostok, как ожидается, заключат соглашение, в соответствии с которым смогут одновременно и по цене IPO принять участие в частном размещении. Ozon намерен направить средства от IPO и соответствующего частного размещения на корпоративные цели.

GMV Ozon (включая продажу услуг) достиг 44,2 млрд руб. в 3К20 и 121,6 млрд руб. за 9M20 (+142% г/г). GMV в 3К20 снизился на 3,4% со своих пиковых уровней 2К20 на фоне пандемии, однако остается на траектории сильного роста с увеличением на 127% г/г. Отметим, что на прошлой неделе Яндекс сообщил о росте GMV маркетплейса на 134% г/г в 3К20, что, на наш взгляд, указывает на то, что Яндекс продолжает отставать по показателю прироста GMV, учитывая рост с низкой базы. Доля GMV маркетплейса Ozon достигла 51,4% от общего GMV в 3К20 против 19% годом ранее и 47,4% в 2К20. Выручка Ozon за 3К20 составила 22,4 млрд руб. (-7% к/к, +58% г/г) и 66,6 млрд руб. за 9М20 (+70% г/г). Хотя Ozon остается убыточным, цифры показывают позитивные тренды с улучшением скорректированной рентабельности EBITDA до -12% за 9М20 с -27% за 9М19. Отметим, что в 2К и 3К скорректированная рентабельность EBITDA улучшилась только до отрицательных 7-8%, и показатель вклада в прибыль стал положительным (0,9-1,0 млрд руб. за квартал). Долг Ozon (исключая арендные обязательства) составил 10,6 млрд руб. на конец 3К20.

Мы ожидаем, что подготовка к IPO Ozon поддержит интерес инвесторов к акциям АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в краткосрочной перспективе. Хотя АФК “Система” не продает свои акции Ozon в ходе IPO, что означает отсутствие риска повышения прогноза по дивидендным выплатам, размещение способствует кристаллизации стоимости Ozon для миноритарных акционеров и улучшению баланса портфеля между публичными и непубличными активами после окончательного выхода АФК “Системы” из капитала Детского мира в начале этого года.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Норильский Никель: рекомендованы дивиденды за 9М20: привлекательная дивидендная доходность на уровне 3.2%; общие выплаты по итогам года зависят от многих неизвестных Совет директоров Норильского никеля (MNOD:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $36,3/ГДР) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9М20 в размере 623,35 руб. на акцию, или примерно $0,8 на одну АДР, что предполагает совокупный размер дивидендных выплат на уровне 98,64 млрд руб. (примерно $1,2 млрд). Объявленный размер дивидендов предполагает дивидендную доходность на уровне 3.2%, что в целом соответствует нашему прогнозу на уровне $0,9 на АДР. Дата закрытия реестра назначена на 24 декабря. Новость ПОЗИТИВНА для акций компании, на наш взгляд. Размер промежуточных дивидендов соответствует 30% ожидаемых дивидендов за год, что в свою очередь, предполагает 60% EBITDA. Исходя из грубых расчетов, 2020 EBITDA при таких выплатах может составить примерно $7 млрд, что немного ниже наших ожиданий. EBITDA компании в первом полугодии составила $1,8 млрд с учетом резерва на сумму $2,1 млрд, созданного в связи с аварией по разливу топлива в мае. Не так давно мажоритарный акционер компании Владимир Потанин предложил заплатить минимальные дивиденды в 2020. Срок окончания технической экспертизы в связи с аварией по разливу топлива не так давно был продлен до 14 ноября. Несмотря на неопределенность вокруг ситуации с Росприроднадзором и тот факт, что рекомендации финальных дивидендов можно ждать только в 2021 (что не исключает сценарий с минимальными выплатами), компания продолжает придерживаться своей дивидендной политики. Конъюнктура цен и ослабление курса рубля благоприятны для корзины металлов Норильского никеля и указывает на значительный потенциал роста EBITDA. Мы подтверждаем наш ПОЗИТИВНЫЙ взгляд на акции компании.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)