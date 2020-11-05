Еврокомиссия улучшила прогноз снижения ВВП РФ на 2020 год по сравнению с предыдущей, весенней оценкой, на 0,8 п. п. — до 4,2%, говорится в новом осеннем прогнозе ЕК. Оценка роста ВВП на 2021 год повышена до 2% с 1,6%. Впервые дается прогноз роста ВВП России на 2022 год – на 1,9%. По итогам 2019 года российская экономика выросла на 1,3%.

На фоне пандемии ухудшены оценки по динамике мирового ВВП на 2020-2021 годы, следует из прогноза. В 2020 году комиссия теперь ожидает снижения мирового ВВП на 4,3%, оценка ухудшена на 0,8 п. п. по сравнению с весенним прогнозом.

Оценка на 2021 год снижена на 0,6 п. п. – теперь ожидается рост на 4,6%. Впервые дается прогноз роста глобального ВВП на 2022 год – 3,6%. Восстановление экономики, по ожиданиям ЕК, будет постепенным и неравномерным в разных странах, регионах и секторах. Среднесрочные и долгосрочные последствия пандемии, включая рост безработицы и перебои в цепях поставок, могут отразиться на мировых инвестициях и перспективах роста в ближайшие годы, отмечает ЕК.

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП США в 2020 году до снижения на 4,6% с предыдущего майского прогноза. В 2021 году, по оценкам организации, экономика США вернется к росту, который составит 3,7%, а не 4,9%, которые ожидались весной. В 2019 году, по оценке ЕК, ВВП США вырос на 2,3%, что совпало с весенним прогнозом. Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США в 2020 году вырастет до 7,7% с 3,7% в 2019 году, а в 2021 году показатель составит 6,2%.