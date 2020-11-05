Вероятность сохранения высоких цен на золото в среднесрочной перспективе велика, как и возможность накопления рисков у инвесторов и центральных банков. Такое мнение высказали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», которое опубликовало аналитический обзор «Золото: стабилизатор резервов или источник риска?» .

Золото и другие драгоценные металлы всегда были защитными активами для инвесторов в периоды кризисов, констатируют аналитики. Новый кризис, вызванный эпидемией COVID-19, сопровождается ростом цен на золото. Центральные банки мира и просто крупные банки активизировали свои покупки золота на фоне роста рисков и снижения процентных ставок как в развитых, так и в развивающихся странах. При этом цена на золото растет последние полтора года, до этого оно стабильно котировалось по 1 100—1 300 долларов за унцию.

По состоянию на 9 октября 2020 года цена составляла 1 923,3 доллара за тройскую унцию, указано в материалах агентства.

«Для России цена на золото является важным макроэкономическим фактором, — отмечает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. — Во-первых, золотодобывающая промышленность играет важную роль в торговом балансе и НДПИ (хотя и существенно уступает нефтегазовой отрасли). Во-вторых, российские международные резервы имеют более высокую долю золота, чем в среднем у стран, не эмитирующих резервные валюты, то есть нуждающихся в резервах как защите от потенциальных санкций. В последние годы это способствовало переоценке резервов, однако в случае падения цен возникнет угроза двойного удара — и по поступлениям, и по резервам».

Добыча золота стабильно растет, а спрос на золото из постоянных источников достиг пика еще 20 лет назад, поэтому баланс рынка склоняется в сторону избытка золота. Рост цены на золото в 2000—2011 годах не сопровождался увеличением постоянного спроса, наоборот, он даже снизился. Переменный (инвестиционный) спрос толкал вверх цены на золото, особенно с 2006 года, и именно благодаря ему цена на золото держится высоко и сейчас. Причина высокого инвестиционного спроса кроется в динамике реальных процентных ставок, которые снижались в последние годы и уходят в отрицательную область в 2020-м.

«По мере восстановления экономики и нормализации денежно-кредитной политики центральных банков западных стран переменный спрос на золото развернется обратно, и цена может существенно снизиться, однако нормализация может занять более длительный период, чем в предыдущие циклы. На этом фоне вероятность сохранения высоких цен на золото в среднесрочном периоде весьма велика, как и возможность накопления рисков у инвесторов и центральных банков», — комментирует ведущий методолог «Эксперт РА» Антон Прокудин.



При этом в качестве защиты от инфляции наряду с золотом выступают и другие драгоценные металлы. Покупка наиболее дешевого из них (сейчас это платина) с большей вероятностью может защитить инвестора от излишних потерь на длинном временном горизонте, заключают аналитики.