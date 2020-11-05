Деловая активность в отраслях внутреннего спроса по итогам прошлой рабочей недели стабилизировалась. В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня сохранилось в положительной зоне, а негативные эффекты частичного возврата ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации пока проявляются только в ограниченном круге отраслей, свидетельствуют данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от ЦБ РФ.

Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) на отчетной рабочей неделе (26—30 октября) составило минус 1,9% против минус 2,8% неделей ранее. Среднее отклонение входящих потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и госуправления стало отрицательным (минус 0,1%) по сравнению с превышением «нормального» уровня неделей ранее на 1,5%.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня составило плюс 5,9% в среднем за четыре недели.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, среднее за четыре недели отклонение от «нормального» уровня сократилось до минус 10,6%. Однако это улучшение во многом объясняется техническими причинами, связанными с более поздним, чем обычно, ростом входящих потоков в отрасль в конце месяца, указывают в Центробанке. «Восстановление внешнего спроса, скорее всего, приостановится на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и повторного введения общенациональных карантинов в крупных развитых странах», — полагают в Банке России.

За рабочую неделю с 26 по 30 октября средний за четыре недели объем входящих финансовых потоков по отраслям инвестиционного спроса оставался чуть выше «нормального» уровня: плюс 0,4% после плюс 2% неделей ранее.

На отчетной неделе четырехнедельное среднее скользящее отклонение входящих потоков от «нормального» уровня в отраслях государственного спроса, как и неделей ранее, было положительным и составило плюс 8,6% (плюс 10% на предыдущей неделе).



Годовая динамика входящих потоков в октябре ухудшилась во всех федеральных округах, что частично вызвано действием календарного фактора (меньшим количеством рабочих дней в октябре 2020 года по сравнению с 2019 годом). Наиболее сильное отклонение входящих потоков от уровня прошлого года ожидаемо наблюдается в тех округах, где относительно велика доля добычи полезных ископаемых.