Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции корпорации более чем на 3,1 млрд долларов. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этим документам, Безос в августе сбыл ценные бумаги Amazon на сумму свыше 3,1 млрд долларов, а в феврале — более чем 4,1 млрд. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций в текущем году более 10,3 млрд долларов по сравнению с 2,8 млрд в прошлом году.

Выручка Amazon в III квартале этого года составила 96,1 млрд долларов, увеличившись на 37% по сравнению с 70 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль достигла 6,3 млрд долларов, то есть 12,37 доллара на одну акцию. Продажи на территории Северной Америки выросли на 39%, а общемировые — на 37%.