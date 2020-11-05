При сумме кредита от 7 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 5 млн рублей в остальных регионах действует специальная ставка от 7,99 % годовых. На кредиты по другим суммам ставка составляет от 8,29 % годовых.

Рефинансирование ипотеки доступно на сумму до 30 млн рублей и на срок до 25 лет. Клиенты могут объединить до пяти кредитных продуктов, оформленных в других банках, включая кредитные карты, авто- и потребительские кредиты.

«Многие заемщики, оформившие кредит на покупку жилья несколько лет назад, могут рефинансировать ипотеку на выгодных условиях и снизить ежемесячный платеж. Наша программа также позволяет объединить несколько кредитов, полученных в других банках, что делает их обслуживание дешевле и проще», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В Банке ЗЕНИТ также действует программа «Военная ипотека — Рефинансирование» для участников Накопительно-ипотечной системы не менее 3 лет. Ставка составляет от 7,99 % годовых на сумму до 4,1 млн рублей. Для семей военных, у которых с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок, ставка по рефинансированию кредитов на покупку первичного жилья составляет от 4,9 % годовых. Максимальный размер кредита — 8,66 млн рублей