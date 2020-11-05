Банк России ухудшил прогноз по динамике ВВП страны в рисковом сценарии на 2021 год. Согласно опубликованным в четверг «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов» , в следующем году ожидается динамика ВВП в диапазоне от минус 0,5% до плюс 0,5%, в то время как в сентябрьской версии документа (проекте) предполагался рост российской экономики в 2021-м на 0—1%.

Рисковый сценарий предполагает рост экономики России в 2022 году на 1—2%, в 2023-м — на 1,5—2,5%.

В рисковом сценарии предполагается, что в дополнение к повторному росту заболеваемости возможны и другие шоки для мировой экономики — например, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей. Принятых мер стимулирования экономик может оказаться недостаточно, предприятиям и населению все еще будет требоваться поддержка, пусть и меньшего объема. Однако рост государственного долга и уже высокие дефициты бюджета ряда стран не позволят реализовать дополнительные меры бюджетного стимулирования.

Как ранее уже описывал ЦБ, цена на нефть в этом сценарии, несмотря на действие соглашения ОПЕК+, упадет до 25 долларов за баррель и будет медленно восстанавливаться до 35 долларов за баррель к концу прогнозного горизонта.

Как и в предыдущие периоды неблагоприятной конъюнктуры глобальных сырьевых рынков, в рисковом сценарии предполагается существенное снижение кредитной активности вследствие уменьшения склонности к риску со стороны как банков, так и потенциальных заемщиков. При этом в сегменте розничного кредитования сокращение будет резким (до околонулевых значений в 2021 году), но к концу периода наметится восстановление кредитной активности (до 9—13%). Замедление корпоративного кредитования будет не столь резким, но изменение инвестиционных приоритетов компаний приведет к сохранению низкой кредитной активности до конца прогнозного периода (4—8% в 2023 году).

Российская экономика, как ожидается, перейдет на траекторию более низкого роста выпуска, при этом подавленные потребительские настроения и возросший уровень неопределенности будут препятствовать устойчивому восстановительному росту. Как следствие, отрицательный разрыв выпуска на прогнозном горизонте не закроется, и уровень I квартала 2020 года также не будет достигнут до конца 2023 года.

Темп прироста расходов на конечное потребление домохозяйств в 2021 году замедлится еще больше, чем в дезинфляционном сценарии, и составит 2,1—3,1%. В отличие от дезинфляционного сценария, в котором мягкая денежно-кредитная политика будет поддерживать ускорение расходов, в рисковом сценарии появится необходимость временного ужесточения денежно-кредитной политики для снижения проинфляционных рисков, поэтому восстановление до темпов прироста базового сценария (2,5—3,5%) произойдет ближе к концу прогнозного горизонта. Темпы прироста валового накопления основного капитала в 2021 году упадут еще ниже, чем в дезинфляционном сценарии, а восстановление будет еще более медленным и к концу прогнозного горизонта темпы прироста не превысят 2,5—4,5%.

Проинфляционное давление существенно, но кратковременно усилится начиная с I квартала 2021 года как из-за ослабления курса рубля на фоне роста общей неопределенности, так и вследствие более мягкой бюджетной консолидации на фоне сохранения необходимых расходов для поддержки экономики. Ужесточение денежно-кредитной политики вернет инфляцию к цели уже в I квартале 2022 года. Более слабое влияние проинфляционных факторов и усиление влияния дезинфляционных факторов, таких как слабая потребительская активность, пересмотр и отмена инвестиционных планов, обусловят необходимость перехода к мягкой денежно-кредитной политике начиная со II квартала 2022 года. Однако, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику, инфляция останется ниже целевого значения до конца прогнозного горизонта.



Существенно более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары в сочетании с вероятным продлением соглашения ОПЕК+ и более медленным восстановлением внешнего спроса вызовут значительное сокращение экспорта в 2021 году и более медленный рост в последующие годы, в результате чего стоимостные объемы экспорта прогнозируются значительно ниже остальных сценариев на всем прогнозном периоде. Импорт по сравнению с остальными сценариями также значительно снизится в условиях частичного сохранения карантинных ограничений, более слабого курса и внутреннего спроса, однако в меньшей степени, чем экспорт, в результате чего в 2022 году сальдо счета текущих операций сложится около нуля, а в 2023 году перейдет в умеренный дефицит. Чистое кредитование частным сектором России остального мира в 2021 году снизится лишь отчасти вследствие сохраняющейся напряженности на мировых финансовых рынках и спроса на безрисковые активы, после чего будет постепенно сокращаться, оставаясь на более высоком уровне по сравнению с остальными сценариями.