Агентство по страхованию вкладов в октябре 2020 года выплатило вкладчикам ушедших с рынка банков страховое возмещение на общую сумму 5,2 млрд рублей. Компенсации получили 7,1 тыс. вкладчиков, включая 408 юридических лиц, которым было направлено в общей сложности 190,9 млн рублей, следует из релиза АСВ.

В октябре 2020 года страховые случаи наступили в отношении четырех банков — участников системы страхования вкладов .

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, составил 19,2 млрд рублей. Речь идет о компенсациях для 59,8 тыс. вкладчиков, в том числе о 612,5 млн рублей для 3,5 тыс. юридических лиц.

По состоянию на 1 ноября по страховым случаям текущего года за возмещением обратились 27,1 тыс. вкладчиков, которым выплачено 17,5 млрд рублей, что составило 91,4% от общего размера страховой ответственности агентства. В том числе 1,3 тыс. юридических лиц получили 502,9 млн рублей, или 82,1% от общего размера страховой ответственности АСВ перед ними.



Также в октябре 2020 года агентство обеспечило выплату страхового возмещения 591 вкладчику 77 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 46,4 млн рублей.

