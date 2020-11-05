Новая линейка включает кредитную карту «Билайн» 100 дней без %» и дебетовую карту с кешбэком и бесплатным обслуживанием «Кешбэк 1-5-25».



«Мы активно разрабатываем направления, в которых наши ресурсы и компетенции могут дать синергетический эффект. Работа в таком формате позволит выйти на новый уровень понимания клиента и предложить лучшие на рынке банковские и телеком-услуги, — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. — Так, первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных».



«Плотная технологическая интеграция на каждом этапе работы над продуктами позволяет «Билайну» и Альфа-Банку иначе подходить к созданию продуктов и делать их, ориентируясь на конкретные потребности клиентов. Наш опыт в области работы с данными в совокупности со знаниями и практиками наших партнеров могут помочь нашим клиентам сэкономить: обслуживание новой кобрендовой дебетовой карты бесплатно, а кэшбек предоставляется в рублях, а не в баллах. В нашем фокусе сейчас — обеспечить для пользователей лучший клиентский опыт, и новый продукт был разработан в соответствии с этим подходом. Мы планируем расширять сотрудничество с Альфа-Банком, предлагая пользователям новые востребованные решения с учетом их потребностей», — комментирует генеральный директор «Билайна» Александр Торбахов.



Карта «Билайн» 100 дней без %» объединяет в себе компетенции и технологии больших данных как «Билайна», так и Альфа-Банка, что позволяет точно определить подходящий кредитный лимит для клиента. Условия карты предусматривают беспроцентный период 100 дней, бесплатное обслуживание в первый год и однократный приветственный бонус в размере 1 000 рублей при совершении покупки в собственном офисе «Билайн» в первый месяц после получения кредитной карты на сумму не менее 2000 рублей.



Дебетовая карта «Кешбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг «Билайн» в мобильных приложениях Альфа-Банка и «Билайн», до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. На остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.



Узнать подробные условия и оформить «Билайн» 100 дней без %» и «Кешбэк 1-5-25» можно в собственном офисе «Билайн» или мобильном приложении «Мой «Билайн».