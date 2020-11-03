



📰 Возобновилась дискуссия об унификации торгов госимуществом, пишет «Коммерсант» . Разработанные Минэкономики и ФАС инициативы встретили критику государственно-правового управления президента. Наличие двух проектов этих ведомств делает неизбежным вовлечение в процесс Минфина, к которому перешли полномочия в сфере управления госимуществом. Так, в министерстве уже приступили к модернизации технической составляющей торгов. Сейчас торги проводятся по 50 нормативным актам и в ряде случаев процедура не регламентирована, что приводит к злоупотреблениям и неэффективному распределению госимущества.

📰 В будущем году доходы бюджета Москвы должны составить 2642,74 млрд рублей, расходы – 3152,75 млрд рублей, пишут «Ведомости» . Правительство Москвы ранее одобрило и внесло в Московскую городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы. Покрывать дефицит бюджета правительство Москвы будет за счет заимствований. В следующем году Москва планирует привлечь до 396 млрд рублей за счет выпуска облигаций.

📰 Каждая вторая компания еще не приняла решение, проводить ли новогодний корпоратив. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob, которые есть в распоряжении «Известий». Количество запросов на проведение новогодних корпоративов в этом году снизилось в 20 раз (в сравнении с началом прошлой осени), заметили в event-агентствах. Компании рассматривают вариант онлайн-праздника, когда сотрудникам развозят по домам еду и поздравляют их на интернет-платформе. Таких заказов пока 4%, но на рынке развлечений уверены, что их доля еще вырастет.

📰 Доходы работников кафе и ресторанов в октябре увеличились по сравнению и с сентябрем, и с апрелем, когда отрасль испытывала самые острые проблемы из-за пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений, пишет «Российская газета» . Об этом свидетельствуют данные исследования сайта «Авито Работа». Аналитики связывают это изменение с нормальным сезонным колебанием загрузки общепита. Запрашиваемые соискателями зарплаты оказались ниже предложений, с которыми на рынок труда выходят работодатели.

📰 Более 70% предпринимателей, оказывающих дополнительные образовательные услуги, не смогли воспользоваться в этот кризис обещанной властями поддержкой, пишет «Коммерсант» . Одни испугались процедуры получения льгот, другие не успели до пандемии оформить лицензии на оказание услуг по обучению. Это следует из проведенного Райффайзенбанком в конце октября исследования. Ситуация усугубляется падением доходов населения и серьезным сокращением компаниями финансирования дополнительного образования своих сотрудников, отметили эксперты.