Промсвязьбанк (ПСБ) и платежная система «Мир» запустили совместную акцию «Плати с Mir Pay — получай 500 рублей», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кешбэк в размере 500 рублей может получить каждый держатель карты «Мир», эмитированной ПСБ, который оплатил через приложение Mir Pay покупки на сумму от 5 000 рублей в течение месяца», — говорится в релизе.



Для участия в акции держателям карт ПСБ платежной системы «Мир» необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк». Далее скачать приложение Mir Pay на свой смартфон на ОС Android и загрузить туда карту ПСБ платежной системы «Мир», после чего можно расплачиваться с помощью сервиса Mir Pay за ежедневные покупки.

Акция проводится с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Вознаграждение можно получить один раз за время действия акции. Выплата кэшбэка будет производиться в следующем месяце после совершения операций в соответствии с условиями акции.

