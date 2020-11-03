В США проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

На всеобщих выборах в США также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

Как и предупреждали в преддверии состоявшихся во вторник всеобщих выборов в США эксперты, подсчет голосов в президентской гонке затягивается. Тем не менее это не помешало обоим претендентам на президентское кресло уже публично выразить уверенность в своей неминуемой победе.

Если опираться на ключевой фактор — количество набранных обоими кандидатами голосов членов коллегии выборщиков, то впереди пока Байден. Он получил к настоящему времени, по свидетельству информационного агентства Associated Press (AP), 223 таких голоса. Дело в том, что в США голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Выборщики же определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. В копилке Трампа сейчас, как передает AP, 174 голоса выборщиков. У других СМИ эти показатели выглядят немного иначе, но на лидерство Байдена указывают все подсчеты.

В соответствии с прогнозами абсолютного большинства политологов, ожесточенная борьба между Байденом и Трампом развернулась в колеблющихся штатах. Исход этой схватки и определит, кто станет очередным руководителем администрации США.



Первая тактическая победу на этом направлении удара осталась за Байденом: ему отошел Нью-Гэмпшир, который республиканцы грозили отнять у демократов. Однако этот штат дал Байдену лишь четыре голоса выборщиков. Трамп, судя по имеющимся данным, затем взял крупный реванш, записав, согласно выводам телекомпании Fox , в свой актив такие ключевые штаты, считавшиеся неопределившимися, как Флорида и Огайо.

И Трамп, и Байден в последние недели уделяли ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате предвыборные митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате.

Победа в Огайо же означает переход в актив участника президентской гонки 18 голосов выборщиков. Кроме того, она имеет особое значение, поскольку ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не брал верх в этом штате. На президентских выборах 2016 года Трамп победил в Огайо со значительным перевесом.



Между тем битва за ряд других основных колеблющихся штатов продолжается. Главным призом среди них является Пенсильвания (20 голосов выборщиков).

Ожидавшиеся победы Байден и Трамп одержали в тех крупных штатах, которые считаются вотчинами демократов и республиканцев. В копилку демократа ушли Калифорния, дающая больше всего голосов выборщиков (55), и Нью-Йорк (29), а за республиканцем остался Техас (38).



В целом ряде штатов, имеющих совсем малочисленное представительство в коллегии выборщиков, исход голосования был фактически предрешен, и в реальности выглядел именно так, как и предсказывалось. В их числе — республиканские Монтана (3 голоса) и демократический Мэн (4).

До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. А 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, после чего 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.

