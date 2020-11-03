МТС Банк запустил акцию по виртуальной предоплаченной карте MTS Cashback Lite, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По условиям акции держатели этой категории карт со 2 ноября 2020 года по 31 января 2021-го включительно получат 5% повышенного кешбэка вместо ранее действовавших 3% на популярные категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары.

«Виртуальная карта MTS Cashback Lite предназначена для покупок в Интернете, в розничных точках продаж при помощи сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, для осуществления безналичных переводов, а также для снятия наличных собственных средств в банкоматах с функцией NFC любых банков по всему миру», — говорится в релизе.

Чтобы стать держателем виртуальной предоплаченной карты MTS Cashback Lite, нужно скачать приложение МТС Банка и оставить заявку. Получение и активация карты занимают не более двух минут — клиенту достаточно подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом СМС-кода.

Максимальная сумма кешбэка составляет 10 тыс. рублей в месяц при покупках за счет собственных и кредитных средств. Выпуск, обслуживание, переводы по номеру телефона по всей России — бесплатно. Снятие собственных средств в банкоматах по всему миру — без комиссии.

При оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback начисляется до 25% кешбэка, в остальных категориях — 1%. Накопленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица — абонента МТС, получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС. Также можно получить скидку на услуги местной связи, Интернета, телевидения МГТС и домашнего Интернета, телевидения МТС Москва.