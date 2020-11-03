Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) СберБанка и ВЭБа на уровне «BBB», РДЭ Газпромбанка и Россельхозбанка — на уровне «BBB-». Об этом говорится в сообщении агентства.



Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Подтверждение рейтингов кредитных организаций отражает мнение аналитиков о высокой вероятности получения банками государственной поддержки в случае необходимости. В частности, СберБанк представляет интерес для государства в связи с тем, что он занимает высокую долю на рынке. Так, согласно данным за восемь месяцев текущего года, на долю СберБанка пришлось около 35% всех кредитов для юридических лиц и 45% всех частных вкладов. В то же время Газпромбанк обладает высокой системной значимостью, ВЭБ играет значительную роль в экономическом развитии страны, а Россельхозбанк — в поддержке отечественного аграрного сектора.

Агентство также подтвердило рейтинг дочерних структур СберБанка и ВЭБа («Сбербанк лизинг» и «ВЭБ-лизинг»), поскольку они глубоко интегрированы и предоставляют часть ключевых услуг материнских компаний.