Биткоин дорожал на 2% и поднялся выше отметки 14 тыс. долларов второй раз меньше чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk .

Отмечается, что криптовалюта также превышала отметку в 14 тыс. долларов 31 октября 2020 года.

С 4:00 до 8:00 по мск биткойн стоил в диапазоне 13,7—13,9 тыс. долларов К 08:13 мск стоимость криптовалюты составляла 13,932 тыс. долларов

Биткоин дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз биткойн торговался выше 14 тыс. долларов в середине января 2018 года.