Банк Жилищного Финансирования увеличил максимальный возраст заемщика до 65 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк также снизил платежи по кредитным продуктам, отменив «надбавки» по возрасту или типу занятости.



Ранее был увеличен срок предоставления средств по всей линейке ипотечных кредитов, кредитов под залог недвижимости и по рефинансированию с 20 до 25 лет.