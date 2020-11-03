Более высокий риск санкций в отношении России возможен в случае победы на президентских выборах в США кандидата от демократической партии Джо Байдена, тогда как переизбрание Дональда Трампа могло бы несколько снизить давление. Об этом говорится в обзоре, подготовленном экономистом «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец Софьей Донец. Всего аналитики выделили три типа возможных санкций.

«Мы закладываем более высокий риск санкций в случае победы Байдена (что мы считаем базовым сценарием), учитывая его предыдущую и текущую риторику, тогда как переизбрание Трампа могло бы несколько снизить давление», — отмечают аналитики.

Исходя из существующей практики санкций, эксперты выделяют мягкие, умеренные и жесткие санкции.

«Мы выделяем три типа возможных санкций: мягкие (включая расширение дипломатических, индивидуальных и секторальных санкций), умеренные (запрет на операции с ОФЗ на первичном рынке либо запрет на операции с евробондами на вторичном рынке) и жесткие (ограничение операций с ОФЗ на первичном и вторичном рынках). Вероятность мягких санкций мы оцениваем в 25%, умеренных — в 7%, жестких — в 2%», — говорится в обзоре.

Мягкие санкции, на взгляд аналитиков, могут повлиять на настроения инвесторов и рынки на коротком горизонте, как это было в 2017 году и в начале 2019-го. Однако в среднесрочной перспективе последствия их будут ограничены конкретными лицами или компаниями.

В случае умеренных санкций (эксперты опираются на опыт 2018—2019 годов) можно ожидают ухудшения рыночных настроений, роста рисковой премии на Россию на величину до 50 базисных пунктов и ослабления рубля на 3—5% (с возможным краткосрочным «перелетом» и последующей стабилизацией), а также умеренного оттока средств с рынка ОФЗ, сокращения ликвидности, некоторого уплощения кривой доходности и возможного расхождения кривых для находящихся в обращении старых и новых локальных выпусков.

Банк России, допускают эксперты, может отреагировать более интенсивной продажей валюты, чтобы смягчить волатильность курса и поддержать устойчивость финансовой системы. Аналитики также допускают более активных покупок ОФЗ локальными держателями, на долю которых сейчас приходится около 75% рынка ОФЗ и около 45% российских еврооблигаций. «В то же время повышение ключевой процентной ставки в этом сценарии маловероятно, поскольку небольшое инфляционное давление, связанное с ослаблением рубля, в основном компенсируется более низкими темпами роста, при этом рыночная премия в ставках кредитования и без того увеличится», — полагают аналитики.

В случае жестких санкций (здесь эксперты возвращаются к прецеденту 2014 года) в «Ренессанс Капитале» допускают рост рисковой премии на Россию до 250—300 б. п., а также отток средств с рынка ОФЗ, российских корпоративных облигаций и акций, которые в совокупности могут вылиться в ослабление рубля до 30% (с возможным краткосрочным «перелетом» и последующей стабилизацией). Помимо этого, считают аналитики, стоит ожидать резкого сжатия ликвидности на рынке ОФЗ и инверсии кривой, основанной на ожиданиях доходности. Минфин, считают в «Ренессанс Капитале», выступит с определенными нормативными инициативами (это могут быть элементы контроля за движением капитала, комиссии на сделки с ОФЗ для нерезидентов и т. д.), а Банк России — с дополнительными интервенциями на валютном рынке и нестандартными мерами на рынке ОФЗ (прямая покупка ОФЗ) с целью снизить волатильность. Учитывая потенциальный масштаб такого шока, аналитики не исключают и повышения ключевой процентной ставки.

Победу Байдена аналитики «Ренессанс Капитала» закладывают в базовый сценарий.

«Хотя наш базовый сценарий не предполагает жестких санкций, очевидно, что риски в последние несколько недель усилились на фоне роста геополитической напряженности и выборов в США. Из всех обсуждаемых опций мы считаем возможные ограничения на операции с ОФЗ главным существенным риском для российского рынка. Учитывая, что Минфин объявил о потенциальном размещении еврооблигаций на 3 млрд евро до конца 2020 года, похоже, что он не видит значимых рисков введения санкций на этом рынке», — резюмируют аналитики.

По их прогнозу, геополитическая неопределенность в любом случае сохранится, по меньшей мере, до конца года.

«В долгосрочной перспективе результаты выборов также могут отразиться на общих настроениях инвесторов в отношении развивающихся рынков, а значит сказаться на притоке средств на российский рынок. Мы полагаем, что администрация Байдена может ассоциироваться с более слабым долларом и более высокими потоками инвестиций на развивающиеся рынки», — говорится в релизе.