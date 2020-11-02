Приложение «Помощник ОСАГО », которое позволяет оформить ДТП в электронном виде, пока не будет доступно на всей территории России, пишут «Известия» . Повсеместный запуск планировали на ноябрь, но теперь он откладывается. Мобильное приложение функционально полностью готово к запуску для применения на всей территории России, но в ноябре продолжится его тестирование, поскольку часть тестовых операций пришлось продлить из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Для оформления электронного извещения мобильное приложение «Помощник ОСАГО» должно быть установлено хотя бы на смартфоне одного из участников аварии. Также должны быть соблюдены все условия для оформления европротокола. При онлайн-оформлении ДТП пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО на подлинность. Затем система проверяет, есть ли у второго участника аварии учетная запись на «Госуслугах». Второму участнику аварии достаточно онлайн подписать форму или, если у него есть несогласия, отклонить ее. Форма передается в базу РСА, а на мобильное приложение поступает уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

В случае с фотофиксацией выплата осуществляется в пределах максимального лимита за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тыс. рублей. Если от фотофиксации решено отказаться, автовладелец может рассчитывать на возмещение лишь в пределах 100 тыс. рублей.

По словам экспертов, непонятно как сделать хорошее фото при плохих погодных условиях или ночью, также есть множество людей, которые ездят со старыми смартфонами. Есть сомнение и в том, что приложение будет работать при отсутствии Интернета, а на федеральных трассах он доступен не везде. Эксперты и игроки рынка надеются на то, что «Помощник ОСАГО» станет частью приложений самих страховых. В «Зетта Страхование» подтвердили, что приложение «Помощник ОСАГО» уже интегрировано в автоматическую информационную систему (АИС) компании.