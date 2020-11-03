В Госдуму внесен законопроект о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающий административные штрафы за непредставление отчетов о переводе денег с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками услуг, передает РАПСИ.

«Законопроектом предусматривается за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, административный штраф для граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20% до 40% суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в соответствии с проектом закона, за нарушение сроков представления указанных отчетов устанавливается ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для граждан в размере от 300 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступают сенатор Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



В настоящее время обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчеты о переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, наступает по тем операциям, сумма которых за отчетный год превышает 600 тыс. рублей.