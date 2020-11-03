Совет Федерации одобрил правительственный закон, наделяющий Кабмин правом утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы.

Как говорится в пояснительной записке, правительство РФ вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера и условий назначения указанных выплат.

Одновременно Кабмином должна определяться сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которую распространяются требования, а также срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.