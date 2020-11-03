Согласно прогнозу социально-экономического развития Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, рост зарплаты москвичей может составить до 3,5% ежегодно. Как отмечается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прогноз содержит анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие Москвы, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

«Увеличение валового регионального продукта Москвы в 2021-2023 годах составит 3,3-3,4% в год, рост реальной заработной платы — 2,3-3,5% ежегодно, рост инвестиций прогнозируется на уровне 5-5,8% в год. Важнейшим драйвером инвестиционной активности будет оставаться Адресная инвестиционная программа (далее — АИП) общим объемом порядка 1,8 трлн рублей за три года», — говорится в документе.

Рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях в 2021-2023 годах прогнозируется на уровне 2,9-3,4% в год. Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению составит 2-3% ежегодно. Благодаря росту деловой активности уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший до 3% в текущем году, уже в 2021 году снизится до естественного для Москвы уровня — 0,4-0,5% экономически активного населения. Инфляция ожидается на уровне 3,3-3,5% в год.

В соответствии с предыдущим прогнозом социально-экономического развития столицы, в 2019 году рост ВРП прогнозировался на уровне 2,4%, промпроизводства — 7,1%, объема инвестиций в основной капитал — 10%. Кроме того, средняя зарплата прогнозировалась с ростом на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении. Что касается роста потребительских цен, то он ожидался на уровне 3,8%.