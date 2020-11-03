Российские компании «Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» разрабатывают отечественный сервис для видео-конференц-связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Яндекс» и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с «Ростелекомом», для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис (видеоконференций. — Прим. ред.) для наших школ, для того чтобы можно было проводить уроки в формате видео-конференц-связи», — сказал Шадаев в ходе заседания Совета Федерации.

«И в 2022 году эти сервисы будут доступны», — добавил он.

Ранее о потребности в создании национального аналога платформы для видеоконференций Zoom заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.