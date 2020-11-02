Росбанк до середины 2021 года присоединит последнюю дочернюю организацию, Русфинанс Банк, пишет «Коммерсант» . По словам предправления Росбанка Ильи Полякова, присоединение позволит получить больше ресурсов для роста бизнеса автокредитования в будущем, а также для сокращения времени вывода на рынок новых продуктов и услуг и их цифровизации, а упрощение структуры повысит рентабельность бизнеса.

По мнению экспертов, в нынешних нестабильных экономических условиях слияние — правильный шаг. Это позволит снизить операционные издержки группы и расширит возможности для перекрестных продаж. Оптимизация расходов путем объединения бизнес-направлений позволит повысить эффективность работы и поддержать прибыльность, уверены они.

По оценке Fitch Ratings, консолидированные расходы группы должны в перспективе сократиться, плюс значительно вырастет капитал Росбанка в результате присоединения. Также значительно сокращается регулятивная нагрузка, считают эксперты. Если два банка объединяются, то растет база капитала — это говорит о том, что могут увеличиться объемы кредитования, отмечают они. Ежегодная экономия после объединения может составлять более 100 млн рублей. Это экономия без учета затрат на техническое и программное обеспечение банка, пояснили эксперты.