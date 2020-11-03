Расходы россиян за неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года составили 4 555 рублей, что на 1,3% меньше показателя за предыдущие семь дней. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир» .

По его данным, недельные расходы сокращаются уже вторую неделю подряд.

«Расходы россиян продолжают сокращаться, однако это происходит в рамках волатильности», — отмечает исполнительный директор холдинга «Ромир» Инна Караева.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 1%.



Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 26 октября по 1 ноября выше на 0,2%, указывает «Ромир».