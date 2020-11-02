Большинство россиян (56%) считают, что ослабление рубля никак не влияет на их финансовое положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов, о заметном ухудшении заявили лишь 18% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-платформы Webbankir.



В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. респондентов, которые были разделены на три группы в зависимости от размера своего ежемесячного дохода: до 40 тыс. рублей, от 40 тыс. до 100 тыс. рублей и более 100 тыс. рублей.



При этом нашлись и те, кто заявил, что падение курса рубля скажется на их благосостоянии положительно, таких оказалось 2%. Свой ответ они объясняют по-разному. Кто-то тем, что хранит деньги в валюте, другие тем, что при слабом рубле российские товары станут доступнее.



Оптимистичнее всего настроены россияне, чей ежемесячный доход не превышает 40 тыс. рублей. Среди них 62% уверены, что колебание курса никак не отразится на их материальном положении. Большинство опрошенных из этой категории сообщили, что не хранят деньги в валюте (74%), не пользуются импортными товарами и не отдыхают за рубежом (20%). Впрочем, были и те, кто объяснил свой ответ тем, что «хуже быть уже не может», таких оказалось 14% (на этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответов).

Лишь 11% из тех, кто зарабатывает менее 40 тыс. рублей в месяц, полагают, что ослабление рубля значительно ухудшит их материальное положение, в первую очередь из-за подорожания импортных и российских товаров с импортной составляющей.

Среди наиболее состоятельных респондентов с доходом от 100 рублей, только 45% полагают, что их материальное положение не зависит от слабого рубля. 40% считают, что оно ухудшится незначительно, 13% —что значительно.

«Люди с меньшим доходом реже хранят деньги в валюте, выезжают за рубеж или пользуются импортными товарами. Отсюда большая уверенность в том, что слабый рубль никак не повлияет на их финансовое положение. При этом многие не задумываются об импортной составляющей в стоимости российских продуктов и услуг, будь то зарубежные комплектующие, сырье или кредиты, которые компании часто берут в валюте. Исследование доказало, что чем выше доход респондентов, тем более внимательно они реагируют на изменение валютных курсов», — комментирует исследование генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.