Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам октября 2020 года составил 17,24 млрд долларов (18,1 млрд в сентябре). Суммарный стоимостный объем сделок достиг 23,17 млрд долларов (22,7 млрд в сентябре), говорится в сообщении торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов в октябре составил 820,86 млн долларов. Количество сделок в режиме основных торгов в отчетном месяце достигло 18,26 млн.

По итогам октября были зафиксированы рекорды клиентской активности. Количество активных счетов составило 434,5 тыс. (405 тыс. в сентябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось до 598,3 тыс. (539,8 тыс. в сентябре).

По состоянию на 31 октября на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 6,35 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 9,5% больше, чем месяцем ранее (5,8 млн в сентябре). Из них уникальных счетов 4,38 млн — на 10,4% больше, чем месяцем ранее (3,97 млн в сентябре).

Сделки в октябре заключались с 1 396 иностранными ценными бумагами. Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов стали ценные бумаги следующих эмитентов: Tesla, Apple, Amazon, Boeing, Advanced Micro Devices, Cinemark Holdings, Microsoft, NVIDIA, American Airlines Group, Facebook.

Доля объема торгов ценными бумагами, входящими в индекс S&P 500, в общем объеме торгов (в режиме основных торгов) составила 61,25%.