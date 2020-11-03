Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре вырос на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 89,7 трлн рублей. Такие данные представила во вторник фондовая площадка.

«Положительную динамику продемонстрировали все рынки биржи: срочный рынок (рост на 62,8%), рынок акций (рост на 39,3%), валютный рынок (рост на 23,4%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 54%), денежный рынок (рост на 20,9%) и рынок облигаций (рост на 12,4%)», — говорится в релизе.



В числе прочего сообщается, что в октябре на фондовом рынке Московской биржи были размещены 98 облигационных займов на общую сумму 2 трлн 330,3 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций в 307,8 млрд.