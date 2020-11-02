В сентябре резко ускорился рост среднего значения персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени (на 12 баллов) вырос средний ПКР держателей кредитных карт. Для заемщиков, имеющих другие виды кредитов, месячный рост составил 5 баллов.

Тенденция связана с кредитной политикой банков, которые ужесточают подход к потенциальным клиентам, одобряя заявки тем из них, у кого более высокое значение ПКР. Окончание в сентябре периода кредитных каникул может отрицательно отразиться на среднем значении рейтинга. Заемщикам необходимо будет вновь вернуться к исполнению графика платежей, что для многих может стать проблемой.

Дальнейшая динамика среднего значения ПКР во многом будет зависеть от восстановления платежеспособности заемщиков, воспользовавшихся правом на каникулы.