Арбитражный суд Москвы признал Народный Банк несостоятельным (банкротом). Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, уточнив, что резолютивная часть данного решения была объявлена на судебном заседании 30 октября.

Само АСВ назначено конкурсным управляющим.

На прошлой неделе ЦБ сообщил о противодействии со стороны руководства Народного Банка, лишившегося лицензии 24 июля этого года. Ранее регулятор заподозрил вывод активов из Народного Банка. Причиненный ущерб оценивается не менее чем в 1,2 млрд рублей.

Кроме того, временная администрация заподозрила предпочтительное удовлетворение банком требований одних кредиторов за счет других.

По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами. Банк России в конце августа направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Народного Банка банкротом, рассмотрение дела было назначено на 30 октября.

ЦБ также направил правоохранителям информацию о противодействии деятельности временной администрации со стороны экс-главы банка Сергея Турбина, которое выразилось в несоблюдении требований о передаче правоустанавливающих документов на активы банка.

До этого регулятор представил данные, согласно которым «дыра» в капитале Народного Банка составляет порядка 238 млн рублей.