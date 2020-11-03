Минюст разработал проект постановления правительства о регистрации рождения или смерти через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба министерства.

«Проект постановления разработан в рамках реализации суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Предлагается определить требования к процедурам государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти в рамках указанных суперсервисов в электронном виде по заявлению, поданному в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с приложением медицинского свидетельства о рождении или смерти в электронном виде (без личного присутствия заявителей)», — рассказали в Минюсте.

В министерстве уточнили, что сведения о государственной регистрации рождения либо смерти будут направляться из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в личный кабинет заявителя на Едином портале.