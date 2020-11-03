Минфин России на аукционе во вторник, 3 ноября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29018RMFS с датой погашения 26 ноября 2031 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 427,747 млрд рублей. Объем спроса — 446,955 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94,54% от номинала, средневзвешенная цена — 94,5948% от номинала, выручка от размещения — 404,922 млрд рублей.