Сети пятого поколения (5G) будут строиться в России только на отечественном оборудовании, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания Совета Федерации.

«Было принято политическое решение о том, что все оборудование, которое будет использоваться для создания сетей 5G, будет отечественного производства», — сказал Шадаев.

Министр пояснил, что для того чтобы реализовать в России такое производство, предусмотрено дополнительное финансирование. Он также указал, что было принято согласованное с Минобороны и другими органами решение, получены частоты, которые можно использовать для развертывания сетей 5G. Кроме того, подготовлен и согласован план проведения конверсии спектра, для того, чтобы эти частоты очистить от средств военного назначения, выведя их в другие диапазоны.

Ранее Шадаев сообщал, что диапазон частот 4,8-4,9 ГГц планируется полностью высвободить от использования силовыми ведомствами и передать для развития сетей 5G в России, план конверсии уже готов. Замглавы Минцифры Олег Иванов ранее говорил, что в плане конверсии для 5G также содержатся частоты миллиметрового диапазона (24,25-24,65 ГГц) и диапазон 694-790 МГц (ранее использовались для аналогового эфирного ТВ-вещания).