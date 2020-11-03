Ставка выросла по итогам второй декады подряд.
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады октября составила около 4,42% годовых после примерно 4,37% за вторую декаду текущего месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы во вторник на сайте Банка России.
Ставка выросла по итогам второй декады подряд. Она глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября-2020 до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) уровня — около 4,33% годовых, после чего немного повысилась.
На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
В этом году ЦБ уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 23 октября, как и до этого в сентябре, она была сохранена на указанном уровне, хотя регулятор видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят СберБанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.
Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на октябрь).
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