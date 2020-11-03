Теперь к ней помимо клиентов, имеющих в Банке действующие ипотечные и потребительские кредиты, могут присоединиться держатели зарплатных и пенсионных карт кредитной организации. Кроме того, срок ее проведения продлен до 28 февраля 2021 года.

В рамках акции участник, по рекомендации которого была предоставлена ипотека, получает от Банка денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. В случае заключения трех и более ипотечных договоров по рекомендации одного участника, он получает право на снижение действующей процентной ставки по своему потребительскому или ипотечному кредиту в КБ «Кубань Кредит» на 0,5%.

Важно отметить, что заявка на ипотечный кредит в рамках акции принимается только в режиме онлайн. При ее оформлении клиенту необходимо ввести в специальном поле промо-код полученный от лица, рекомендовавшего Банк.

Подробнее об акции «Приведи друга»!» можно узнать на сайте КБ «Кубань Кредит» и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).