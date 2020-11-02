Сведения по итогам III квартала 2020 года подготовил сервис Бробанк.ру. Таким образом, кредитная организация в сравнении с предыдущими результатами переместилась на три позиции вверх.

Эксперты выделяют, что в июле-сентябре отток срочных депозитов физлиц продолжился. Общий объем денег граждан на банковских вкладах уменьшился на 59 млрд рублей. Из банков, вошедших в Топ-50 исследования, негативная тенденция наблюдается у 27 структур.

Вместе с тем ситуацию стабилизируют небольшие банки, что подтверждается динамикой их доли на рынке депозитов. В частности, объем вкладов физических лиц в Банке «Кубань Кредит» за III квартал увеличился на 2,25%.

Если говорить о приоритетах россиян, то они продолжают выбирать более долгосрочные продукты. Доли договоров на срок один-три года и более трех лет увеличились – на 0,38% и 0,25% соответственно. Этот факт фиксируется на фоне сокращения популярности краткосрочных предложений. Больше всего уменьшилась доля вкладов, период которых находится в пределах трех-шести месяцев. Далее следуют продукты, предусматривающие договор в один-три месяца и полгода-год.

Стоит отметить, что показатели КБ «Кубань Кредит» в рейтинге – лучшие среди всех самостоятельных банков Южного федерального округа.