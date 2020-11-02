Общий объем ипотеки составил около 500 млн рублей, из них более 130 млн было выдано на приобретение квартир в Ростове-на-Дону. Порядка 73% кредитных договоров заключено по программе «Льготная ипотека 6%». Она была разработана КБ «Кубань Кредит» в рамках правительственных мер антикризисной поддержки строительной отрасли. В результате подписания на днях премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления о продлении государственной программы льготной ипотеки, действие программы Банка также продлено до 31 июля 2021 года.

Таким образом, «Кубань Кредит» продолжает прием кредитных заявок и предоставление ипотечных кредитов по льготной ставке. На займы под 6% годовых сроком от года до 30 лет могут рассчитывать граждане Российской Федерации при условии приобретения ими квартир у застройщиков – партнеров Банка. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, размер первоначального взноса – не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. В качестве первоначального взноса возможно использование средств материнского капитала.

Стоит отметить, что минувшей весной ЦИАН поставил программу «Льготная ипотека 6%» Банка «Кубань Кредит» на первое место в рейтинге самых выгодных ипотечных предложений российских банков. За время ее действия (с 24 апреля 2020 года) было заключено свыше 900 кредитных договоров общим объемом, превышающим 1,5 млрд рублей.